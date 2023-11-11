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11 Kasım 2023 Cumartesi 18:25:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 18:25:00

THY tarihindeki en büyük uçak alımına hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geldi.

Halihazırda dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma unvanını elinde bulunduran THY, 435 uçaklık filosuna yenilerini katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Avrupa'nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle çalışmalarını hızlandıran THY yöneticileri, İstanbul'da Airbus yetkilileri ile buluştu.

Görüşmede, THY'nin satın alınmasına karar verdiği 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak; 75 adet A350-900 uçağı, 15 adet A350-1000 uçağı, 5 adet A350F kargo uçağı ve 250 adet A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alınması için Airbus yetkilileri ile istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca A350 uçaklarının motor bakım hizmetinin ve yedek motorlarının temini için motor üreticisi Rolls-Royce yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirildi.

Etiketler : THY uçak siparişi Uçak siparişi İstanbul Türk Hava Yolları yönetimi
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