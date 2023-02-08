THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasını kaldırdı
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden yapılacak tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tahliye seferlerimiz için rezervasyon sistemini kaldırdık. Yolcularımızdan ricamız, havaalanlarında yetkili personellerin yönlendirmelerini beklemeleridir." bilgisine yer verildi.
- "Kardeş ülke Türkiye'ye elimizden gelen yardımı sağlamaya hazırız"
- Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
- Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı
- THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasını kaldırdı
- İncirlik Üssü'nden depremzedelere yardım malzemesi sevkiyatı
- Hatay'da iki çocuğuyla enkazdan çıkarılan kadının ilk isteği su oldu