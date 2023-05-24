VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
ABD, Ermenistan dahil bazı ülkelerde modüler nükleer reaktör kurmayı değerlendiriyor
Etnospor'dan bir Dayanışma Obası daha
"Buğdayda beklenen 21 milyon ton rekolte Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında yeterli"
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:15:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:15:00

THY seçili uçuşlarda ve özel yolcu salonlarında Türk mutfağını tanıtıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), Türk Mutfağı Haftası'nı seçili uçuşlarında ve özel yolcu salonlarında lezzet şöleniyle ve özel etkinliklerle kutluyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sayısız medeniyetle etkileşim sağlanarak şekillenen Türk lezzetleri, engin kültürel birikimi günümüze taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, ödüllü ikramlarıyla ön plana çıkan THY tarafından özel etkinlikler yapılıyor.

Dünyada en çok ülkeye uçan milli hava yolu şirketi, seçili uçuşlarda ve özel yolcu salonlarında Türk mutfağının seçkin lezzetlerine yer vererek, yolcularının Türk mutfağının yeme içme kültürünü daha yakından tanımasını sağlıyor.

Bu yıl ana teması "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı" olarak belirlenen ve 2. kez düzenlenen haftanın özel etkinliklerinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi şehirlerinden Hatay'ın menüsü tanıtılıyor.

THY'nin seçili uçuşlarında verilen ikram menülerinin Türk mutfağını yansıtan özel lezzetler ile hazırlanması, reyhan, demirhindi ve gül şerbeti ikramında bulunulması planlanıyor.

Türk Mutfağı Haftası hakkında bilgi veren menü kartı tasarımı gibi uygulamalarla farklı destinasyonlara seyahat eden yolcular, bu özel etkinlik hakkında bilgilendirilerek farkındalık sağlanıyor.

YOLCU SALONLARINDA TÜRK MUTFAĞINA ÖZEL İKRAM

İstanbul Havalimanı'nda yer alan "THY Business Lounge"da düzenlenen etkinliklerin yanı sıra THY tarafından hizmet verilen New York, Miami, Washington, Nairobi ve Bangkok'ta bulunan özel yolcu salonlarında Türk mutfağından özel ikramlara ve tanıtımlara yer veriliyor.

Böylece farklı kıtalarda Türk mutfağının kadim tarihi ve eşsiz tarifleri yolcularla buluşturuluyor.

Etiketler : türk hava yolları türk lezzetleri türk muffağı
"Burak'la çok iyi arkadaşız"

"Burak'la çok iyi arkadaşız"
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Romantik tatil

Romantik tatil
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Beyaz kanatlı Funda!

Beyaz kanatlı Funda!
Annesini markajında

Annesini markajında
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı

‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı
Kendisine güveniyor

Kendisine güveniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX