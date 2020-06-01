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01 Haziran 2020 Pazartesi 23:13:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 23:16:00

THY, İstanbul'dan 34 ile iç hat seferi yapacak

Kaynak: AA

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THY Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kentimize iç hat seferlerimiz yapılacak." belirtildi.

THY'den sosyal medya hesapları Twitter'dan yapılan açıklamaya göre;"4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.

İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır. İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız." denildi.

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