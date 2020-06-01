THY, İstanbul'dan 34 ile iç hat seferi yapacak
Kaynak: AA
THY Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kentimize iç hat seferlerimiz yapılacak." belirtildi.
THY'den sosyal medya hesapları Twitter'dan yapılan açıklamaya göre;"4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.
İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır. İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız." denildi.
- THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor
- Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
- Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı
- Türk Milli Takımı dünya şampiyonu oldu
- Bakan Albayrak'tan twitter üzerinden açıklama: Birlikte başarıyoruz
- Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu