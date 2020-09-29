THY, iddiaları yalanladı! Azerbaycan uçuşları devam etmektedir
Kaynak: AA
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'daki hesabından Türkiye ile Azerbaycan arasında süren tarifeli uçak seferlerine ilişkin; "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
Türk Hava Yolları (THY), Azerbaycan'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'daki hesabından Türkiye ile Azerbaycan arasında süren tarifeli uçak seferlerine ilişkin açıklama yaptı.
Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.
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