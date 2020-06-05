THY iç hat seferleriyle 25 binden fazla yolcu taşıyacak

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme süreciyle birlikte seferlerini artırdı. Bugün 250 iç hat seferi yapacak THY'nin uçuşlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, titizlikle yapılan güvenlik aramalarından geçti. Yolcuların ateşi ise termal kameralar ve akıllı kasklarla ölçülürken, tedbirler kapsamında yolculara refakat etmek ve uğurlamak isteyenlerin terminale girişine izin verilmedi.

"İGA hijyen ekibi" ve yapılan anonslarla sosyal mesafe kuralları yolculara sık sık hatırlatıldı. Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi görevlileri, THY kontuarındaki görevliler, check-in işlemleri sırasında yolcuların HES kodlarıyla biletleme işlemlerini yapıyor.