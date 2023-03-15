THY depremzede öğrencilere yönelik kampanyaya 5 bin tablet bağışladı
Kaynak: AA
THY, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek amacıyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından başlatılan kampanyaya 5 bin tablet bağışlayacağını duyurdu.
Türk Hava Yollarının (THY) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türk Hava Yolları olarak, depremden etkilenen öğrencilerimiz için 5 bin adet tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı 'Gençlere Tablet' kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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