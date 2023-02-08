THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine bugün 83'ü yardım, 19'u kargo uçuşu olmak üzere toplam 102 sefer düzenleneceğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda ulaştırılması için bugün 83 yardım seferi ve 19 kargo uçuşu ile toplam 102 seferle operasyonlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.
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