THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda ulaştırılması için bugün 83 yardım seferi ve 19 kargo uçuşu ile toplam 102 seferle operasyonlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

