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17 Mart 2022 Perşembe 15:31:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 15:31:00

THY Çanakkale şehitlerini tarihi mektuplarla andı

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü anmak için bir film yayımladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, filmde destansı zaferin kahramanları olan şehitlerin cephelerden yakınlarına yolladığı gerçek mektuplar seslendirildi.

Türkiye'nin bağımsızlık tarihinde önemli bir yere sahip olan savunmanın gerçekleştiği Çanakkale'den görüntülerin de olduğu filmde, Teğmen Fehmioğlu Kazım'dan annesine, Er Hilmi Hüseyin'den memleketine, Onbaşı Şakiroğlu İbrahim'den sevdiğine, Çavuş Arifoğlu Kamil'den ailesine, Er Mehmetoğlu İsmail'den zevcesine, Asteğmen Bekiroğlu Aziz'den Türk milletine cepheden yazdıkları mektuplar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Çanakkale Zaferi'nin tarihteki önemini belirtti.

Bolat, "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı hava yolu olarak, tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu zaferi kazanan şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Filmimizin bu zorlu zaferin ne denli fedakarlıklar ile kazanıldığını izleyicilerimize hissettirme noktasında sağlayacağı en ufak katkıyı çok kıymetli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

THY'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma filmi, "https://we.tl/t-eQL2gFCjXR" bağlantısından izlenebiliyor.

Etiketler : THY Basın Müşavirliği Er Mehmetoğlu İsmail Çanakkale
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