THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.
THY'den, yapılan açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız." ifadeleri kullanıldı.
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