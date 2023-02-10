THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek

THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek

THY'den, yapılan açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız." ifadeleri kullanıldı.