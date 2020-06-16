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THY, ABD'deki Türklerin tahliyesi için özel sefer düzenleyecek
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16 Haziran 2020 Salı 09:52:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 09:52:00

THY, ABD'deki Türklerin tahliyesi için özel sefer düzenleyecek

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Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, ABD'de kalan Türk vatandaşları için New York'tan İstanbul'a özel sefer düzenleyecek.

Türkiye, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için seferler düzenlemeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğundan yapılan duyuruda, ''Türk Hava Yolları tarafından 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, New York yerel saatiyle 18.45’te JFK Havalimanı’ndan İstanbul’a özel bir sefer (TK4902) düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu seferle ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın biletlerini aşağıdaki satış kanallarından biri üzerinden en kısa sürede temin etmeleri gerekmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

Biletlerin, THY çağrı merkezi ve nycinfo@thy.com e-mail adresi ile THY New York ofisinden temin edilebileceği aktarıldı.

ABD'de bulunan Türkler için 3 özel sefer daha yapılmıştı

Duyuruda, COVID-19 belirtileri gösteren veya daha öncesinde COVID-19 tanısı konulmuş olanların uçuşa kabul edilmelerinin yolcu güvenliği bakımından mümkün olamayacağı bilgisine yer verildi.

Ayrıca, yolcuların normal şartlarda hakkı olan kabin bagajlarının salgına karşı tedbirler çerçevesinde uçuş kabinine alınmalarına izin verilmeyeceği belirtilerek, bagajların bilet işlemleri sırasında uçağa yüklenmek üzere bırakılması önerildi.

THY Kanada'daki Türkler için 4. kez havalanacak

THY tarafından 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den özel sefer yapılmıştı.

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