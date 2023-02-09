VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bugün burçları neler bekliyor? 09 Şubat 2023 Perşembe günlük burç yorumları
73 saatin ardından gelen mucize!
Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış! 72 saat sonra gelen mucize
Tahliye talebinde bulundular! Depremzedeler TSK'nın uçaklarıyla İstanbul'a getirildi
THY 170 sefer yapacak
RTÜK Başkanı Şahin: Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradır
Deprem afetinde dördüncü gün: Yüzyılın felaketinde son durum nedir?
AFAD: Depremdeki can kaybı 12 bin 391'e yükseldi
Türkiye'nin Avrupa temsilciliklerinde açılan defterlere taziye mesajları yağıyor
Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı
Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti
Türk Kızılay, çadır üretimini iki katına çıkardı
El Salvador'dan Türkiye'ye 100'ü aşkın arama kurtarma personeli gönderildi
CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama
Iğdır'da iki kardeş biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı
Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Yaralı depremzedeler askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı 65 saat sonra kurtarıldı
Deprem afetinde dördüncü gün: Yüzyılın felaketinde son durum nedir?
Bakan Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı en geç pazar günü çalışır hale gelecek
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirmeyi sürdürüyor
Enkaz altında kalan kız kardeşler 67 saat sonra kurtarıldı
Başkan Erdoğan, Adana'da depremzedelere moral verdi
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti
09 Şubat 2023 Perşembe 06:26:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 06:26:00

THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, deprem bölgesinden bugün de 170 tahliye seferi yapılacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 Şubat'ta başlayan tahliye seferlerinin bu sabah toplam 173 sefer ile tamamlanacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bu sabah 07.00'de başladığımız tahliye operasyonumuz kış şartlarına rağmen planlandığı gibi icra edilmektedir. Saat 23.50 itibarıyla 80 seferimiz tamamlanmış olup İstanbul ve Ankara'ya 14 bin 68 vatandaşımızı ulaştırdık. 9 Şubat sabah 07.00'ye kadar kalan 93 seferimizi tamamlayarak halen havalimanlarında bekleyen 16 bin 500 vatandaşımızı da tahliye etmiş olacağız."

Afet bölgesinden bugün yapılacak sefer sayılarını da açıklayan Üstün, "9 Şubat sabah 07.00 ile 10 Şubat 07.00 saatleri arasında planladığımız 170 sefer ile vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yahya Üstün sosyal medya hesabı THY

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX