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20 Aralık 2022 Salı 14:55:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 14:55:00

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin duruşma 27 Aralık'a ertelendi

Kaynak: AA

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Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, bu karara itirazına ilişkin temyiz mahkemesinde görülen duruşması 27 Aralık'a ertelendi.

Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya Özer ve avukatı katılmadı.

Hakim Çekrezi, savunma tarafının avukatının duruşmaya bir sebep veya engel belirtmeden katılmaması nedeniyle duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

Mahkeme ayrıca avukatın değiştirilmesine karar verdi.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık'ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşma 16 Aralık'ta görülmüştü.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Etiketler : thodex faruk fatih özer arnavutluk
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