Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakayı ele verdi

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10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00

Thodex'in kurucusu Özer'in kaçışına yardım eden Arnavut vatandaşı yakalandı

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Thodex kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden bir kişi yakalandı. "Kripto Faruk" olarak anılan Thodex kurucusu Özer'in kaldığı otelde güvenlik kamerasına yansıyan kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Altjan Canaj, Özer'in firarına yardımcı olduğunu itiraf etti.

Thodex vurgununun faili Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den kaçış sürecinde rol oynayan Arnavut vatandaşlarına yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

TRT Haber'in haberine göre, Faruk Fatih Özer'in kaldığı otelde güvenlik kamerasına yansıyan kırmızı beyaz montlu Arnavutluk vatandaşı Altjan Canaj (Altyan Canay) adlı kişi yakalandı.

Yardım ettiğini itiraf etti

Canaj, kaçışta asıl pay sahibi olan Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Fatih Özer'e yardımcı olduklarını itiraf etti. Canaj, ifadesinde Faruk Özer'in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi.

Thodex'in firari kurucusu Özer'i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.

Canaj, basından Özer'in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi; korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor.

Etiketler : Thodex vurgunu Faruk Fatih Özer Arnavutluk
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