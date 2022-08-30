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30 Ağustos 2022 Salı 11:31:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 12:02:00

Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı: Türkiye'ye iade işlemleri başladı

Kaynak: AA

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Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı.

Arnavutluk polisi, Özer'in Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Özer'in yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.

İade işlemleri başladı

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.

Yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırarak yurt dışına kaçan Özer, 20 Nisan'da Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Söz konusu otelin başkent Tiran'da olduğu ifade edilmiş ve Özer'in resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzattığı görülmüştü.

Olaya ilişkin 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaları devam ediyor. Son duruşmada, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Etiketler : Fatih Özer Arnavutluk Thodex isimli kripto para borsası
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