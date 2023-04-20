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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iade edildi
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20 Nisan 2023 Perşembe 09:16:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 09:16:00

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iade edildi

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iade edildi. Özer, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getiriliyor.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'tan Türkiye'ye getiriliyor.

Özer, Adalet Bakanlığının talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.

Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatin Özer, bugün Türkiye'ye getirilecek.

Etiketler : thodex faruk fatih özer türkiye iade
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