Theodex davasında karar açıklandı, sanık Fatih Özer 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı
07 Eylül 2023 Perşembe 22:39:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 22:39:00
Thodex davasında karar açıklandı
Theodex davasında karar açıklandı, sanık Fatih Özer 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.
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