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07 Eylül 2023 Perşembe 22:39:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 22:39:00

Thodex davasında karar açıklandı

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Theodex davasında karar açıklandı, sanık Fatih Özer 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Theodex davasında karar açıklandı, sanık Fatih Özer 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı

Etiketler : Theodex DAVA Fatih Özer
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