The Economist'ten haddini aşan Türkiye kapağı! Tepkiler peş peşe geldi

Londra merkezli The Economist, seçimlere dair skandal bir analiz kaleme aldı. Yazıda, Başkan Erdoğan hedef alınırken, 6'lı masaya da öğütler verildi. Skandal ifadelerin kullanıldığı kapağa Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.

SEÇİM ÖNCESİ ALGI OPERASYONU

The Economist, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparak Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadelere yer verdi. Makalede, "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." denildi.

6'LI MASAYA AKIL VERDİLER

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi muhalefete de akıl veren The Economist'teki makalede, 6'lı masanın etrafındaki bileşenlerin ve diğer muhalefet partilerinin tek aday üzerinde uzlaşması gerektiği nasihati verildi.

TÜRKİYE'NİN ARTAN GÜCÜNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Türkiye'nin dış politika hamlelerine de dikkat çekilen makalede, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvveti olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'de çok önemli roller üstlenildiği, Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de ve son zamanlarda da Afrika'da artan etkiye sahip olduğunun altı çizildi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "The Economist dergisinin kapağında görüyorsunuz. Batı basınında seçimlere giderken Türk milletinin hür iradesini vesayet altına almaya çalışan bir bakış açısının yaygınlaştırılmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu yeni değil biz alıştık. Her seçim döneminde bunu yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Yine yanılacaklar, geçmişte yanıldıkları gibi" dedi.

"BU DERGİNİN BİZİ SEVMEMESİ GURUR VESİLESİ"

Canlı yayında The Economist'in skandal kapağına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti döneminde 15 seçim yapıldı. Halkımızdan başka referansımız olmadı şimdiye kadar. Erdoğan ile Türkiye'nin kaderi birleşti. Erdoğan, onlarca bir risk... Bu derginin bizi sevmemesi gurur vesilesi. İçerde de dışarıda da Erdoğan eleştirisine bakın aynı şeyleri söylüyorlar. Türkiye'de halkın kanaatlerini sisteme yansıtan bir sistem var. Diktatörlüğü bırakın tam tersi millet birlikte yürüyen bir sistem var Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

YİNE BAŞLADILAR!

Türk Bayrağı'nın da deforme edildiği skandal kapağa ilk tepki İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada "Yine başladılar! The Economist, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü. Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar" dedi.

The Washington Post'un 2023'ün en önemli olayı olarak Türkiye'deki seçimleri göstermesinin hemen ardından Economist'in Başkan Erdoğan'ı hedef almak için özel sayı çıkarması batı medyasındaki Türkiye rahatsızlığına dikkat çekti.

HEDEF NEDEN ERDOĞAN?

Başbuğ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden hedefte olduğunu ise şu sözlerle açıkladı:

Batı'nın tüm tuzaklarını yerle bir eden bir lideri konuşuyoruz. Trump'ı devrin dışına alacaklar demiştik öyle de oldu. Yıkamadıkları tek lider kaldı, Erdoğan. Erdoğan güçlenerek geliyor. 2023'te savunma sanayiinde gelinen noktayı göreceğiz. Muhalefet kanadından gemileri satacağız gibi açıklamalar geldi. Bunlar tesadüf mü asla değil. Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı kışkırtıcı politika izleyecek diyor.

Çok ilginçtir, Yunanistan'ın kimin maşası olduğu çok iyi anlaşılıyor. Ama Batı Türkiye'yi kışkırtıcı diyor. Flake, Türkiye'yle Esad'ın normalleşmesine karşıyız diyor. Bu normalleşme süreci ama Amerika'nın istediği anormal bir süreç. Şunu söylemek de fayda var hiç siyaset bilmesek sadece ve sadece Batı'nın hedef almasından dolayı Erdoğan'ı desteklemek gerekir. Bu saldırılar Erdoğan üzerinden Türk milletine yapılıyor."

Asal da Yunanistan'da da seçimlerin yaklaştığına dikkat çekti ve"Türk dış politikası Yunanistan ve Suriye'yle dengeyi koruyor. Dış politikada ulaşılması istenen bir hedefti. Seçim sürecinde bu yayınların artması muhtemel" ifadelerini kullandı.