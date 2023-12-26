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The Economist'ten çarpıcı Gazze analizi: Erdoğan'ın Batı eleştirisi haklılığını koruyor
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26 Aralık 2023 Salı 16:44:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 16:44:00

The Economist'ten çarpıcı Gazze analizi: Erdoğan'ın Batı eleştirisi haklılığını koruyor

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İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Batı'ya ikiyüzlülük suçlaması" başlıklı bir analiz yayımladı. Economist'in haberinde Başkan Erdoğan'ın Batı'ya yönelik eleştirilerine vurgu yapılırken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusunda Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor" ifadeleri kullanıldı.

Economist'in haberinde, "Erdoğan, İsrail'in Gazzenin kuzeyini yerle bir etmesi nedeniyle İsrail'e ve Batı'nın ikiyüzlülüğüne karşı hamleler yapıyordu. İsrail'in bombalama kampanyasının başlangıcından bu yana Gazze'de öldürülen medya çalışanlarına atıfta bulunarak, "Her gün bir gazeteci öldürülüyor. Ama yıllardır bize basın özgürlüğü konusunda vaaz veren kurumların hiçbiri tek kelime bile söylemiyor." ifadesi hatırlatıldı.

"ERDOĞAN'IN BATILI ÜLKELERE YÖNELTTİĞİ SUÇLAMALAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR"

Başkan Erdoğan'ın Müslüman bir lider olarak dünya siyasetinde ön plana çıktığına dikkat çeken gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'nın ikiyüzlülüğü hakkındaki suçlamaları, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İsrail'in bombardımanlarında öldürülen sivillerin sayısı 20 bini geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor." dedi.

Haberde Türkiye'nin Gazze konusundaki eleştirileriyle Batı'nın savunduğu değerlerin retorikten ibaret olduğunu ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerinde haklı ve bu Batı için utanç verici" denildi.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE BATI THE ECONOMİST
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