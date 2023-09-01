Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na eleştiri: Her işi fırıldak

CHP'de seçim hezimeti sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İBB Başkanı İmamoğlu geri adım attı. Geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına talip olduğu mesajını verdi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı Haber Global canlı yayınında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi reklamı için kullandığını söyledi.

"HER İŞİ FİLM VE FIRILDAK"

"İhalesini yaptığı, başlattığı bir tane projesi yok diyen" Göksu, "Bütün işleri film ve fırıldak." dedi.

"İstanbul ona mühürlü değil" diyen Göksu, "Belediye başkanlığı yaptığınız bu kentte kendinize referans olarak göstereceğiniz bir eser yok." dedi.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR TANE PROJESİ YOK"

Göksu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi neler yaptın diye söylediğinde süt dağıttım, kreş yaptım, Hızray yaptım diyor. İstanbul'un herhangi bir yerinde Hızray gördünüz mü? Hızray ne biliyor musunuz? Seçimdeki en büyük vaatlerinden birisi sadece 1 dakika 20 saniyelik sosyal medya filmi yaptılar. Bütün işleri film ve fırıldak. İBB Başkanı'nın İstanbul'un geleceğine dair bir tane projesi ihalesi yoktur."