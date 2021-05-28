Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine tepki... "Kaynakları ne yaptınız?"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "İBB 2020 Yılı Faaliyet Raporu" gündemiyle toplanan İBB Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "İBB 2020 Yılı Faaliyet Raporu" gündemiyle toplanan İBB Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

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Şimdi İstanbullulara Gerçekleri Anlatma Vakti... https://t.co/vigtsXMmaF — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 27, 2021

İBB YÖNETİMİNE TEPKİ

Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Başkan başarı hikayesi yazamadı daha. Bunu başkanın en yakınların biri söylüyor. Başkan yerinde otursun diyor." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un Atılım Yılları" kitabının adının yanlış yazılmış olduğunu belirten Göksu, "İstanbul'un atılım yılları değil, atıl yılları olması gerekirdi. Ağlama yıllarını da eklemek gerek." dedi.

Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Ağlama yılları deyince 11 bin 700 kişiyi nasıl kapıya koyduğunuz aklıma geldi. Atıl deyince aklıma adalardaki atlar geldi."

İSTANBUL 2 YILDA GERİ Mİ GİTTİ İLERİ Mİ GİTTİ?

İBB yönetimini 4 etken üzerinden açıklayan Mehmet Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li İBB yönetimi; 1- İstanbul'u yönetemiyor ve geri getiriyor, 2- İstanbul'un geleceğini yok ediyor, 3- Siyasi ahlaka ve ilkeleri çiğneyerek yeni bir nankörlük inşa ediyor, 4- Yeni bir israf ve yolsuzluk düzeni kuruyor."

"Sayın Başkan (Ekrem İmamoğlu) engelli refakatçi kartını kullanarak biz yaptık diyor. Ya bu kartı 2016 yılında biz çıkarttık."

KAYNAKLARI NE YAPTINIZ?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, kaynakların ne olduğunu sorarak, "Çevreye yatırım yapmadınız, engellilere yatırım yapmadınız, kaynaklarınızı güçlendirmediniz. Size tahsis edilen paralar nerde?" dedi.

Göksu konuşmasında şunları kaydetti:

"2018 yılında İBB 3396 sokak hayvanını tedavi etti, 2020 yılında bunun artmasını beklersiniz değil mi? Bu sayı 947'ye düştü. Atılım yılları değil atıl yılları olduğunu görüyoruz. Sokak hayvanları deyince mangalda kül bırakmazlar. Bakın bunların hayvan sevgisi bu rakamlardan belli."

"ADALAR HALKI SORUYOR, BU ATLAR NEREYE GİTTİ?"

Adalar'daki atlar meselesine değinen Tevfik Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Tutanaklar tutuldu, iki klasör hazırladık. Bu rapora göre, teslim tesellüm belgesi yapılan at sayısı 501, İBB tarafından öldüğü açıklanan at sayısı 254, bir de reklamda kullandığı atı da sayınca sayı 502. Şimdi 224 at da öldü diye açıklandı. Şuan 726 atın izine ulaştık. Geriye kalan atlar nerede? İBB gibi bir kurumun 1200 atın nerede olduğunu açıklayamaması çok tuhaf. Adalar halkı soruyor, bu atlar nereye gitti?"

NANKÖR SİYASETİ

Meclis'te Cumhur ittifakı ve AK Parti olarak sunulan projelerin geri çevrilmediğini ifade eden Göksu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meclis'te hangi projeyi getirdiniz de Cumhur ittifakı olarak projenize hayır dedik? Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Büyük engellemelere rağmen çalıştık' dedi. Faaliyet dediklerinin hepsinin mecliste AK Parti'nin evet oylarıyla geçtiğini görmedi. Nankör siyaseti bu işte."

"ŞİMDİ ÇIKMIŞLAR SOSYAL YARDIM NARALARI ATIYORLAR"

Tevfik Göksu, İBB'ye sosyal yardımlar üzerinden eleştiride bulunarak, "Sosyal devlet prensibi çerçevesinde yerel yönetim anlayışı AK Parti ile başlamıştır. O dönemde bu zihniyet, makarna diyerek, kömür diyerek dalga geçti. Onların oylarıyla bizim oyumuz bir mi dediler. Şimdi çıkmışlar sosyal yardım naraları atıyorlar." dedi.

"SİZİ KİM ENGELLEDİ?"

Kentsel dönüşüm noktasına değinen Göksu, "Zeytinburnu'nda bir binanın yıkılışına ilişkin biz yıkacaktık bizi engellediler dedi. Biz sesimizi çıkartınca size söylemedik dediler. Kim sizi engelledi? Söyleyin kim engelledi?" ifadelerini kullandı.

DEPREM RAPORU

İBB'nin faaliyet raporlarında, AK Parti döneminde yapılanları kendi dönemlerine mal ettiklerini ifade eden Göksu

RANTSAL DÖNÜŞÜM

Faaliyet raporlarında kentsel dönüşüme de değinen Göksu, rantsal dönüşüm diye ifade ettiği kavram üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"'Rantsal' dönüşümün nasıl olduğunu raporda görüyoruz. 192 tane vatandaşa, 700-800 tane de kendilerine konut üretiyorlar En son Eyüp Sultan'a girdiler. İvedilikle Ayşe teyzeden özür dilemeniz lazım."

"ULAŞIMDA SONUÇ SIFIR"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Çok büyük bir özveri ile büyük atılımlar yapıyoruz' sözlerine tepki gösteren Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük metro projelerinin reklamlarını yapıyor. O metrolar bu mecliste onların hayır oyu verdikleri metrolar. Şu an yaptık dedikleri projeler zamanında hayır oyu verdikleri projeler. Esas karne şu: Bizim yaptıklarımızla övünmeye devam edin. CHP ancak AK Parti'nin özetini çıkartabilir. 2020 yılında İBB'nin ulaşım hedefi 2.2 kilometre raylı sistem yapmak. Sonuç ne biliyor musunuz? Sıfır."

"HANİ İSRAFI ÖNLEYECEKTİNİZ"

Tevfik Göksu, 28 tane şirketin yönetim kurulunun 100 kişi niye arttırıldığına tepki göstererek, "Bu 100 kişinin 75 kişisi CHP'de aktif görev yapıyor. Hani israfı önleyecektiniz. İstanbul'un buna ihtiyacı mı vardı?" dedi.

KİLOSU 382 TL'YE BAKLAVA YEMİŞLER

Göksu, İBB'nin kilosu 392 liraya baklava aldığını belirterek, "Benim tanıdığım bir arkadaşım, baklavacı ona bir soru sordum. Bir kilo baklava en fazla ne kadar olur dedim. Bir kilo baklava en pahalısı 200 lira olur dedi. Peki İBB kaça almış baklavayı. 392 lira." dedi.

Göksu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim şovunu çok yaptığınız araç meselesine. Araçlarla ilgili israfı önleyeceğiz dediniz. İBB araç konusunda acayip bir tasarruf yaptı. 2018 yılında araçlara yapılan 152 milyon liralık harcama, 2020 yılında 222 milyon liraya çıkmış. Araç sayısı 1500'lerden 3426'ya çıkmış. İsrafı önlediler ya."

"CHP'YE YAKIN OLMAKLA YÜRÜYOR ARTIK İŞLER"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetimini 'liyakatsizlik' üzerinden eleştirerek,

"Şu anda İBB'de işler nasıl yürüyor biliyor musunuz? CHP'ye yakın olmakla yürüyor artık işler. Kimseye ithamda bulunmamak için ayrıntıya girmiyorum. İhaleler canlı olacak dediler. Canlı yayın basın odasına dönüştürdüler. 32 milyon TL'lik ihale yaptılar. İhale alt yüklenicilere gidince fiyat 4 milyon oldu."