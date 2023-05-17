Tetikçi Batı medyasından geri vites

Cumhurbaşkanlığı seçimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde bitirirken Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan'ın %49,5'lik oy oranı ise tetikçi Batı medyasında hezeyana neden oldu. 'Erdoğan gitmeli' başlıkları ile seçimi manipüle etmeye çalışan Batı medyasının kirli oyununa halk geçit vermedi. Batı medyası ise birer birer geri vites yaptı.

Batı medyasının kirli propagandası ve Kemal Kılıçdaroğlu için yapılan eşi benzeri görüşmemiş algı operasyonları sandıktan döndü. Bunun ardından birer birer ağız değiştirmeye başladılar. Bunun son örneği de Fransız basınından geldi.

Haftalardır Kılıçdaroğlu güzellemeleriyle sayfalarını dolduran Batı medyası, sandıkta kaybeden Kılıçdaroğlu için "kaybedeceği belliydi" yorumları yapmaya başladı. The Economist gibi 7'li koalisyon propagandasının bayrak taşıyıcılığını yapan kaynaklar geri adım atarken İngiliz gazeteciden çarpıcı bir açıklama gelmişti.

"ZAYIF VE İÇİ BOŞTU"

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'yla aylar önce kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmeyi açıkladı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Ash, "Birkaç ay önce Londra'da Kılıçdaroğlu ve bazı yatırımcılarla bir araya geldim. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtların oldukça zayıf ve içi boş olduğunu gördüm. İşte ta o zaman dedim ki 'Bu adam Recep Tayyip Erdoğan'ın dengi değil." İfadelerini kullanmıştı

"KILIÇDAROĞLU EKONOMİ PİYASASINA OYNAYACAK"

Ash sözlerine, "Muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zayıflıklarını en başından beri biliyordu. Hatta Akşener gemiyi terk etmeye bile çalıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en iyi seçeneği seçmeni piyasaları 2. Turdan önce tasfiye etmesi ve Erdoğana'a oy veren seçmenleri ekonomik risklerle pişman etmesi" şeklinde devam etmişti

KILIÇDAROĞLU'NU ÖVMÜŞTÜ

Ash, seçim öncesi Kılıçdaroğlu'yla ilgili umutlarını dile getirmişti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Kılıçdaroğlu'nun seçime kazanması halinde Türkiye'nin yönünü Batı'ya döneceğini yazmıştı.

"TÜRKİYE YENİDEN KOLLARINI BATI'YA AÇACAK"

Timothy Ash, "Kılıçdaroğlu Mayıs'ta seçimi kazanırsa Türkiye yeniden kollarını batıya açacak. Kemal Bey'in ilk ziyareti kesinlikle Washington DC ya da Brüksel'e olacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk patlamasıyla geri dönecek." ifadelerine yer vermişti.

Fransız dergisi Le Point, seçimlerden önce kapağına Başkan Erdoğan'ı taşıyarak "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti..." ifadelerini kullanmışı ve Erdoğan'ı "Diğer bir Putin" olarak değerlendirmişti.

Ancak 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın oyların %49,5'ini alması sonrası ağız değiştirdi. Cumhuriyet gazetesinin 'Erdoğan kaybetti' başlığına yer veren dergi, bunun pek de öyle olmadığını yazdı

ZAFERİ DAHA GÜZEL OLUR

Erdoğan'ın 2014 ve 2018 seçimlerinde sırasıyla %51,79 ve %52,59 ile ilk turda seçimi kazandığını da hatırlatan gazete, ilk turda bir düşüş görülse de Erdoğan için "ikinci turda zaferi daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

KAÇINILMAZ

Erdoğan'ın rakibinden 2,5 milyon fazla oy aldığı vurgulanan haberde, 'muhalefet inanmak istemese de sonuçlar Erdoğan'ın lehine' dedi. Türk milletinin istikrar istediği vurgulanan haberde, 'mevcut başkanın yenilgisi olası değil' ifadeleri kullanıldı. 28 Mayıs'ta Erdoğan için yeni bir zafer töreni kaçınılmaz' ifadeleri kullanıldı.

Yine Fransız 'Le Figaro, 'Erdoğan'ı hiçbir şeyin yenemeyeceğini' yazdı.

'AÇIK ARA FAVORİ'

Erdoğan'ın ikinci seçimlerde 'açık ara favori' olduğu belirtildi. "Türkler seçim pratiğine derinden bağlı olduklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdi" ifadeleri yer alan haberde, analistlerin yanıldığı vurgulandı. Erdoğan'ın seçimin ilk turunda zafere yaklaştığı yazıldı.

KILIÇDAROĞLU İTİRAFI

'Seçmenlerin, muhalefet koalisyonunun çıkmaza girmeden, çatışmalar olmadan, sorunsuz bir yönetme yeteneğine sahip olmadığını açıkça dile getirdiği' vurgulanan haberde, muhalefete sert eleştiriler geldi.

Her şeyden önce yalnızca Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelen 7'li koasliyonun seçmen tabanında karşılık bulmadığı belirtildi.

"Erdoğan'ın istikrarı, ulusun büyüklüğü ve Türkiye'nin uluslararası sahnedeki başarıları, Türk savunma sanayiindeki olağanüstü gelişme, ülke halkını gözle görülür şekilde memnun etti" denildi.