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05 Haziran 2020 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 18:33:00

Test sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğunu otobüste öğrendi

Kaynak: TRT Haber

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Koronavirüs testinin sonucunu beklemeden yolculuğa çıkan kadın, birçok kişinin hayatını tehlikeye attı. 60 yaşındaki kadının hastaneye götürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

60 yaşındaki kadın, İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmeden önce koronavirüs testi yaptırdı ancak sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı.

Otobüste gelen telefonla testinin pozitif çıktığını öğrenen kadın, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantinaya alındı. Kadının hastaneye götürülme görüntüleri ortaya çıktı.

Test sonucunu beklemeden yola çıkan ve başkalarının hayatını tehlikeye atan kadın, hastaneye girerken boynundaki atkıyı da korkuluklara bıraktı.

Muavin ise kadının eşyasını hiçbir önlem almadan taşıdı. O da kendisine yardım eden muavini alnından öptü.

Olayın ciddiyetini bir türlü anlayamayan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Otobüstekiler ve muavinin ilk testleri ise negatif çıktı.

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