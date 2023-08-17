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17 Ağustos 2023 Perşembe 12:44:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 12:44:00

Terörle mücadeleden taviz yok: Bir haftada 67 terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi. Bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu. 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 38 bin 405 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ve sınır güvenliği ile ilgili son operasyonlara ilişkin veriler paylaşıldı.

Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 oldu. 2015'ten bu yana toplam 38 bin 405 terörist etkisiz hale getirildi.

Son 1 haftada Suriye'de harekat bölgelerine teröristler 5 taciz girişimi gerçekleştirdi. Mehmetçik'in verdiği karşılıkla 33 terörist etkisiz hale getirildi.

2023 yılında teröristler tarafından harekat bölgelerine 91 taciz atışı gerçekleşti. Verilen karşılıkla 777 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de çok sayıda ve muhtelif cinste mühimmat ele geçirildi.

Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 179 şahıs yakalandı. Son 1 haftada 3 bin 76 kişi hududu geçemeden engellendi. Bu yıl yakalanan kişi sayısı 4 bin 931'e yükseldi. Bunlardan 245'inin FETÖ üyesi olduğu belirlendi. Hududu geçemeden engellenenlerin sayısı da 138 bin 11 oldu.

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE

18 alanda yangına müdahale edildi, hava araçları 878 sorti yaptı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu 777 terörist FETÖ
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