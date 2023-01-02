Terörü kaynağında kurutma stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin inlerini başlarına yıkan Türkiye, yeni bir mücadele safhasına geçiyor. işte kara harekatında ilk hedef...

Terör örgütünün finansman kaynaklarını kontrol altına alınarak sömürdükleri petrol tesisleri ve rafineriler kullanılamaz hale getirilecek.

Kara propaganda aracı olarak kullandıkları internet altyapıları çökertilecek, diğer iletişim kanalları yok edilecek.

Elektrik altyapısında terör kamplarına ulaşan hatlar kesilecek. Mehmetçikten kaçmak umuduyla inşa ettikleri tünellerin malzemesinin üretildiği beton fabrikaları imha edilecek.

Bu yolla terör örgütünün uyuşturucu, insan ticareti ve kara para aklama gibi illegal işlerini yürütmesine neşter atılacak.

ETKİLİ HAVA VE FÜZE OPERASYONLARI

Türkiye, etkili hava ve füze operasyonlarıyla terör örgütüne kâbusu yaşatacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, İHA ve SİHA'ların elde ettiği görüntüler, sahadaki alan ve adam istihbaratı ve teknik istihbarat sayesinde nokta operasyonlar ile terör örgütünün sözde yönetici kadrosunda isimler etkisiz hale getirilmeye devam edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) Suriye sahasına gerçekleştirmeyi planladığı kara operasyonunda ise ilk hedefinin Şubat 2016'da teröristler tarafından işgal edilen ve stratejik konumuyla öne çıkan Tel Rıfat olabileceği değerlendiriliyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinin güvenliği için büyük önem taşıyan Tel Rıfat, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

YERLİ SAVUNMA AMBARGOLARI PARÇALAYACAK

Batıdan gelen çatlak seslere rağmen güney sınırını 30 kilometre derinliğinde terörden temizlemekte kararlı olan Türkiye, terörle mücadelede önümüzdeki yıl da önemli adımlar atacak.

Bu süreçte Türk askerinin en büyük destekçisi kritik yerli ve milli savunma sanayi ürünleri olacak. Türkiye, terörle mücadelesini baltalamak için uygulanan ambargoları insanlı ve insansız sistemleriyle yırtıp atacak.

Oyun değiştiren yerli savunma sanayi projelerine destek güçlü şekilde devam edecek.