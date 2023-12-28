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28 Aralık 2023 Perşembe 10:48:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 10:48:00

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor... MİT'ten nokta operasyon!

Kaynak: AA

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MİT, PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi.

ANKARA (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

Etiketler : terör örgütü pkk operasyon mit
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