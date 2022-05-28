Göz göre göre yalan!

Daha önce PKK/YPG'li teröristleri ofisinde ve İsveç Meclisi'nde ağırladığı fotoğrafları ortaya çıkan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna itirazlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Linde, "İsveçli siyasetçilerin demokratik meclislerde terör örgütü PKK'yı temsil ettiği bilgisi doğru değil. Bunlar dayanağı olmayan iddialar. Şiddetin, terörün ve aşırılığın demokratik toplumumuzda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞMELERDE SINIRLI İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkili, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle geçtiğimiz gün Türkiye'de yapılan görüşmelerde sınırlı bir ilerleme kaydedildiğini söyledi:

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında düzenlenen toplantıda Türkiye'nin endişeleri konusunda çok az ilerleme kaydedildi. Kolay bir süreç değil. Zor olacak somut adımlar atmaları gerekiyor. Müzakereler sürecek. Fakat yeni bir görüşme tarihi yakın gözükmüyor."