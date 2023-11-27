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27 Kasım 2023 Pazartesi 13:29:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 13:29:00

Teröristlerin kullandığı mağaralar böyle görüntülendi

Kaynak: TRT Haber

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Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından teröristlerin kullandığı sığınakların görüntülerini paylaştı.

Açıklamasında, Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : mehmetçik pençe kilit operasyonu terörist mağara sığınak barınak
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