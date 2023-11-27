Teröristlerin kullandığı mağaralar böyle görüntülendi
Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından teröristlerin kullandığı sığınakların görüntülerini paylaştı.
Açıklamasında, Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KaPfMFEtCu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2023
- AK Parti MYK toplandı
- İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor
- Batan gemideki kayıp denizci son sefer niyetiyle denize çıkmış
- Teröristlerin kullandığı mağaralar böyle görüntülendi
- Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı
- İstanbul'da 97 firari hükümlü yakalandı