Teröristlerin eğitim kampı Yunanistan!

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19 Ekim 2022 Çarşamba 11:03:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 11:03:00

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Örgütün Yunanistan'da bulunan Lavrion kampında eğitim alan bir şüpheli ile sözde Devrimci Gençlik Hareketi yapılanmasında faaliyet göstererek kırsal alana eleman aktardıkları, örgüt mensuplarına güvenli ev temin ederek örgütsel iletişimi sağladıkları belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Eyüpsultan'da bir marketin kundaklanması eylemini gerçekleştiren zanlıların da kimliklerini belirleyen ekipler, 10 ilçede 20, kent dışında ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Etiketler : PKK YUNANİSTAN Lavrion Kampı
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