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08 Kasım 2023 Çarşamba 15:03:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 15:03:00

Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kaynak: AA

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Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara ve sığınaklar bulundu.

Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara ve 5 sığınağın bulunduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara ve 5 sığınak bulundu. Mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Pençe Yıldırım operasyon sığınak
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