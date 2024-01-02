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02 Ocak 2024 Salı 16:17:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 16:17:00

Teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine girmeye devam ediyor. Operasyonlar çerçevesinde bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak teröristlere ait bir mağara tespit eden Mehmetçik, mağara içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Yapılan faaliyetler çerçevesinde 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet el bombası, 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı, 7 bin 500 adet 7.62 mm mühimmat, bin 500 adet 5.56 mm mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri, 39 adet AK-47 şarjörü, 4 adet Dragunov şarjörü, 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet dürbün, 5 adet termal silah dürbünü, 2 adet sabit telefon, 1 adet kamera kayıt cihazı, 5 adet Yaesu telsiz, 1 adet Yaesu telsiz batarya, 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi, 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici), 3 adet dalgıç seti, 6 adet oksijen tüpü, 1 adet hücum çantası, 5 adet şarjörlük ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Etiketler : terör inleri silah mühimmat Pençe Kilit
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