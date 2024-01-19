"Teröristler son çırpınışlarını vermektedir" Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını alıyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"nde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye son yıllarda savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Ülkemiz, yerli ve milli kaynaklarımızı kullanarak başlattığı teknoloji hamlesiyle, birçok platformda kendi kendine yeter bir konuma ulaşmıştır

#CANLI Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"nde konuşuyor https://t.co/rHN33IWzsQ — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 19, 2024

Bu gemilerimizle birlikte Deniz Kuvvetlerimizin harekât kabiliyeti ve etkinliği daha da artacaktır.

#CANLI Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye son yıllarda savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Ülkemiz, yerli ve milli kaynaklarımızı kullanarak başlattığı teknoloji hamlesiyle, birçok platformda kendi kendine yeter bir konuma ulaşmıştır https://t.co/ZYUx1RCPb3 pic.twitter.com/tnyOP91av5 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 19, 2024

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