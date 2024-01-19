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"Teröristler son çırpınışlarını vermektedir" Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını alıyoruz
19 Ocak 2024 Cuma 15:40:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 15:40:00

"Teröristler son çırpınışlarını vermektedir" Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını alıyoruz

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Teröristler son çırpınışlarını vermektedir. Evlatlarımızın intikamını alıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"nde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye son yıllarda savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Ülkemiz, yerli ve milli kaynaklarımızı kullanarak başlattığı teknoloji hamlesiyle, birçok platformda kendi kendine yeter bir konuma ulaşmıştır

Bu gemilerimizle birlikte Deniz Kuvvetlerimizin harekât kabiliyeti ve etkinliği daha da artacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : yaşar güler mavi vatan güç canlı
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