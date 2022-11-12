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12 Kasım 2022 Cumartesi 14:51:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 14:51:00

Teröristler mağarada kıstırıldı! "Zap artık çıkmaz sokaktır"

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Milli Savunma Bakanlığı bir mağarada tespit edilen 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.

Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır.

TERÖRİSTLERİN MAĞARADAN ÇIKARAK TESLİM OLDUKLARI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik düzenlenen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi.

Hafta içinde 2 terörist terör örgütünden kaçtı, hemen ardından 5 terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçik'e teslim oldu.

Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

Komandoların etrafını sardığı, zorlu ve kayalık arazide bulunan mağaradaki teröristler ellerini kaldırarak tek tek mağaradan çıktı. Mehmetçik gerekli güvenlik önlemlerini alırken, bir askerin "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez" ifadesi de görüntülerde yer aldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri
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