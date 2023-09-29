Teröristbaşının yeğeni YSP'li Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında PKK elebaşı Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içeren açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın bugün katıldığı programda, "terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarda bulunduğu ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu açıklamaların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiğinin değerlendirildiği belirtilerek Öcalan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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