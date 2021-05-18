Teröristbaşı patronlarını tehdit etti

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan terör örgütü PKK, 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ağır kayıplar verdi. Operasyon Kandil ve Gara bölgelerini kapsayacak şekilde de genişletildi. PKK'nın lojistik desteği de büyük orandan darbe aldı. Son yılların en büyük operasyonlarıyla sarsılan terör örgütünde ise panik her geçen gün büyüyor. Terör örgütünün elebaşları, işbirlikçilerine seslenerek 'operasyonlarının durdurulması için girişimde bulunun' mesajı veriyor. O isimlerden biri olan Cemil Bayık'ın bir konuşmasında "PKK zayıflarsa herkes darbe yer" ifadesini kullanması ise dikkat çekti. Pençe operasyonlarıyla ilgili PKK'lı hainlerden 'büyük yara aldık' itirafı geldi. Terör örgütü yayın organlarından yapılan açıklamada "Türkiye'nin tarihin en ağır operasyonunu gerçekleştirdiği" ifade edildi.



PKK'LILAR ABD KONVOYUNU TAŞLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki bir heyet, önceki gün Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret etti. Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ile görüştüğü açıklandı. Dün ise YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye Malikiye'de ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.

5.5 AYDA 1070 HAİN ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla şu ana kadar 113 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 107 mağara ve sığınağın tahrip edildiğini söyledi. Akar, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını ise bin 70 olarak açıkladı.

Akşam