VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avukatlık asgari ücret tarifesi yeniden belirlendi
Nasreddin Hoca'dan duyarlı etkinlik
40 yıllık devre buluşması
Eğitim aşığı aile
El salladığı takımdan jest
Neva'sına kavuştu
21 Eylül 2023 Perşembe 07:20:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 07:20:00

Teröristbaşı Öcalan'ın posterini açmışlardı: Terör örgütü PKK yanlısı 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine poster açan ve slogan atan terör yanlısı 3 kişi tutuklandı.

İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaptıkları ve pankart açtıkları gerekçesi ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın İmralı Adası'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasadışı slogan eşliğinde havai fişekli atan, korsan gösteri gerçekleştiren ve "İmralı tecridini gençlik kıracak" şeklinde pankart taşıyan M.Y., A.G. ve S.Y. isimli 3 şüpheli, 16 Eylül'de İstanbul İstihbarat Şube ile TEM ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

4 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan örgüt sempatizanı 3 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlandı.

Örgüt yanlısı eyleme katılan zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından önce sağlık kontrolü için hastaneye, daha sonra da adliyeye sevk edildi. İllegal faaliyetlere katılan M.Y., A.G. ve S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : Esenyurt PKK terör yanlısı PKK elebaşı Abdullah Öcalan
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX