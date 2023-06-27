27 Haziran 2023 Salı 14:24:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 14:24:00
Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'a tutuklama talebi
Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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