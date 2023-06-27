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27 Haziran 2023 Salı 14:24:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 14:24:00

Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'a tutuklama talebi

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Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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