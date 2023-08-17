Teröristbaşına methiyeler dizen Yanardağ'a CHP desteği... Soyer'den cezaevinde ziyaret

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a Tele1 ekranlarında övgüyle bahsetmesinden sonra hakkında açılan soruşturma sonucu cezaevine gönderilen Yanardağ'a CHP destek vermeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristbaşına övgüler dizen Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına ilişkin "Ülkemiz adına utanç vericidir, bu yanlıştan derhal dönülmeli" sözlerinden sonra Yanardağ'a bir destek de CHP'li Tunç Soyer'den geldi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti.

Soyer, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay'ı Silivri'de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek." açıklamasında bulundu.