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Kandil ‘kent uzlaşısı'na ümit bağladı!
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15 Mart 2024 Cuma 22:47:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 22:47:00

Teröristbaşı Murat Karayılan'dan CHP ile DEM ittifakına destek çağrısı: Kandil ‘kent uzlaşısı'na ümit bağladı!

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CHP ile DEM Parti arasında İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede ‘kent uzlaşısı' adı altında yapılan seçim pazarlığı terör yuvası Kandil tarafından memnuniyetle karşılandı. Teröristbaşı Murat Karayılan, CHP ile DEM arasındaki ittifaka ilişkin “Umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" diye konuştu.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasında yapılan ittifak devam ediyor.

DEM Parti ve CHP İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede 'kent uzlaşısı' adı altında seçim pazarlığına girişti. Teröristbaşı Murat Karayılan, yaklaşan yerel seçimleri 'tarihi bir dönem' olarak niteleyip "Önemli bir yıla, önemli bir bahara girdik. Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Böyle bir aşamada yerel seçimlerin de önemli bir rolü var. Bu tarihi dönemde Kürt halkı da ortak bir stratejiye sahip olmalı, ulusal birliğini gerçekleştirmeli" diyerek CHP ve DEM arasındaki kent uzlaşısına destek çağrısında bulundu.

TERÖR YUVASI KANDİL ÜMİDİNİ CHP İLE DEM'İN 'KENT UZLAŞISINA' BAĞLADI

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşlarında Murat Karayılan, CHP ve DEM'in 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifakından memnun olduklarının altını çizerek "Bu temelde tüm yurtsever halkımızı selamlıyorum, umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" açıklamasıyla ittifaka destek verilmesini istedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KAYYUM PROVOKASYONUNDA KARAYILAN'DAN DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in terör örgütü PKK'ya destek veren belediyelere atanan kayyumlara yönelik sarf ettiği "Kayyumlardan rahatsızız" sözlerine PKK elebaşı Karayılan'dan destek açıklaması geldi. Karayılan DEM ve CHP ittifakına "Mesela kayyumlar. Kürdistan'da belediyelere kayyum atıyorlar. Kayyum nedir? Kürt halkının iradesinin ihlal edilmesidir. Kürt'ü tanımamaktır. Nasıl ki önder Apo üzerindeki tecrit, psikolojik işkence sadece bir kişiye yönelik değil de bir halka, Kürt halkına yönelikse kayyumlar da böyledir" sözleri ile kayyumlar konusunda talimat verdi.

Etiketler : terör örgütü pkk kent uzlaşısı dem parti seçim istanbul murat karayılan
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