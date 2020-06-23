Teröristbaşı Murat Karayılan 14 işçiyi nasıl katlettiklerini anlattı

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli yayın organı Rudaw’ın haberine göre, terör örgütü PKK’nın yayın organına açıklamalarda bulunan teröristbaşı Murat Karayılan, PKK’nın katlettiği 4 yol yapım işçisi hakkında konuştu.



KATLİAMI SAVUNDU

PKK son 73 günde 14 işçiyi katlederken, terör örgütü PKK’nın Kandil’deki teröristbaşı Murat Karayılan, işçileri, yol yapımında ve barajlarda çalışmaması yönünde tehditler de bulundu. Karayılan, işçilerin katledilmesini, “o mayın bizim tarafımızdan patlatılmışsa oraya yapılmak istenen yolun yapılmasını engellemek içindir” diye belirtti.