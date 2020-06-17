Teröristbaşı Karayılan'dan TSK itirafı: Türkiye'nin istihbaratı çok güçlü

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütünü kaynağında yok etmek için Irak'ın kuzeyine hem havadan hem de karadan operasyon başlattı.



Pençe - Kartal ve Pençe - Kaplan isimlerinin verildiği operasyonlarda örgüte ağır kayıplar verdirildi. Operasyonlar sürerken, PKK elebaşı Murat Karayılan'dan çaresizliğini gözler önüne seren bir açıklama geldi.

PKK yayın organına konuşan Karayılan, Türkiye’nin PKK’ya karşı yürüttüğü istihbarat stratejisinde başarılı olduğunu ikrar etti.

Türkiye’nin kendilerine karşı teknoloji, askeri ve istihbari savaş tekniklerini uyguladığını söyleyen Karayılan, “İstihbarat olmazsa bunların hiçbiri sonuç alamaz” dedi.

Karayılan, Türk istihbaratının gücünü kabul ederken, kendilerinin istihbarat konusunda eksik kaldığına değindi. Karayılan, Türkiye’nin saha istihbaratının İHA’lardan elde ettiği istihbarattan daha güçlü olduğunu da vurguladı.

KÜRT VATANDAŞLARINI AŞAĞILADI

Teröristbaşı Murat Karayılan, “Kürt halkını para uğruna PKK’yı Türk istihbaratına satmakla” itham etti.