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20 Haziran 2023 Salı 11:18:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 11:18:00

Terörist 'Thomas' Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen hafta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiği terör örgütü PKK mensuplarından birinin Alman vatandaşı bir terörist olduğu ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mehmetçik tarafından 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında bir grup terörist tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SİHA'lar tarafından terörist grup etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin Almanya'nın Mainburg kentinde doğumlu "Azed Sergeş" kod adlı Thomas J. olduğu belirlendi.

Alman vatandaşı teröristin Münih'te terör örgütü saflarına katıldığı öğrenildi.

Güvenlik uzmanları söz konusu durumu, "yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine" yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi. Terör örgütünün artık yurt dışındaki gençleri kandırmaya çalıştığını belirten uzmanlar, bu nedenle terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çekti.

GÜLER: MÜTTEFİKLERİMİZDEN TAM DESTEK BEKLİYORUZ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de geçen hafta Brüksel'deki NATO Karargahı'nda katıldığı Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye vurgu yaparak, "PKK/YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Bu hususta tüm müttefiklerimizden tam destek bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı mehmetçik hakuk bölgesi terör örgütü terörist yaşar güler
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