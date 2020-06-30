Terörist Mazlum Tekdağ öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'de Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak'ın çalışma arkadaşı olan terörist Mazlum Tekdağ'ın, ölüm haberi geldi...



Birçok siyasi partide aktif görevde bulunan Mazlum Tekdağ, 2009 yılında KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Tahliye edildikten sonra HDP'de yöneticilik yapan Tekdağ, 2017'de KCK ana davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca, Kuzey Irak'a kaçıp PKK'ya katıldı.

PKK ÖLÜMÜNÜ 8 AY GİZLEDİ



Terör örgütü PKK tarafından Mazlum Tekdağ'ın, Kandil'de 1 Ekim 2019'da F-16'ların düzenlediği hava harekatıyla öldürüldüğü duyuruldu. PKK, ölümünü 8 ay gizledi.

KARAYILAN'A EN YAKIN İSİMLERDEN

Terörist elebaşlarıyla yakın olan Tekdağ, PKK'nın silahlı kolu HPG içerisinde de sözde komutan düzeyinde görevlendirilmişti. Tekdağ ayrıca, örgüt lideri Murat Karayılan'a en yakın isimlerdendi.

KIŞANAK AĞLAYARAK MEKTUBUNU OKUMUŞTU

Gültan Kışanak, o dönem cezaevinde tutuklu bulunan Tekdağ'ın açlık grevi yaparken yazdığı mektubu, partisinin grup toplantısında ağlayarak okumuştu.