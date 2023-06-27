VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trafikte makas atan sürücü sivil ekiplere yakalandı
Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişinin Türkiye'ye iadesi talep edildi
Temizlikçi sigortayı kapattı: 20 yıllık araştırma yok oldu
Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncer'den Tarık Balyalı'ya 'spor tesisi' cevabı
Altun'dan Merdan Yanardağ'a sert tepki: Terör koalisyonuna hizmet etmektir
27 Haziran 2023 Salı 16:16:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 16:16:00

Terörist başını övmüştü: Merdan Yanardağ tutuklandı

ABONE OL

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ tutuklandı.

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle gözaltına alınan Merdan Yanardağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizen ve tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Merdan Yanardağ tutuklandı.

Etiketler : övgü Abdullah Öcalan Terörizm Merdan Yanardağ
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Reklam zengini

Reklam zengini
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX