Terörist başını övmüştü: Merdan Yanardağ tutuklandı
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ tutuklandı.
Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle gözaltına alınan Merdan Yanardağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizen ve tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Merdan Yanardağ tutuklandı.
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