HDP'li Güzel, sırra kadem bastı!

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30 Ocak 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 11:00:00

Terörist aşkıyla fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel kaçtı mı?

Kaynak: Sabah

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na yazılı savunma yapmadı. Güzel'in yarın sözlü savunmasını yapmak için Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Merak edilen bir başka konu ise Güzel'in tüm tartışmalar rağmen ortada olmaması.

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Meclis komisyonuna yazılı savunma yapmadı. Güzel'in yarın sözlü savunmasını yapmak için Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Merak edilen bir başka konu ise Güzel'in tüm tartışmalar rağmen ortada olmaması.

Sabah'ın haberine göre; Öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi TBMM'ye sunulduktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu hazırlık komisyonu oluşturdu. Hazırlık komisyonu, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak tarihlerini verdi.

Son haftalarda Türkiye gündeminden düşmemesine karşın ne çıkıp konuştu ne de bir yerde görüntülerine rastlandı. TBMM'de Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonu savunma için çağrı tebligatını ulaştırmak için kendisine ulaşamadığı için sekretaryasına yaptı.

PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ÇIKAN HDP'Lİ GÜZEL, SIRRA KADEM BASTI!

Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından oluşturulan hazırlık komisyonu yazılı savunma için 28 Ocak'a kadar süre vermişti. Ancak Güzel sözlü savunmasını da göndermedi; tam anlamıyla sırra kadem bastı. Kimse nerede ve ne yaptığını bilmiyor. Siyasi kulislerde herkes 'Güzel bir yerlere gitmiş olabilir mi' sorusunun yanıtını arıyor.

Yarın yapılacak hazırlık komisyonu toplantısına katılıp sözlü savunmasını yapıp yapmayacağı konusunda partili arkadaşları da bilgi vermiyor. Güzel kendisinin komisyona gelip savunma yapmak yerine başka bir arkadaşını göndermesi ihtimalinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Güzel için TBMM'ye sevk edilen dokunulmazlık dosyasından da her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gizli tanık Ezel'in anlattığına göre Güzel, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor. Güzel, fotoğrafları çıkan terörist Volkan Bora öldürüldükten sonra ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş. Buna ilişkin detaylar da dosyada bulunuyor.

Etiketler : DP Diyarbakır Milletvekili pkk semra güzel
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