VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emekli maaşı ve kıdem tazminatıyla ilgili kritik açıklama
Azerbaycan: Ermenistan silahlı kuvvetleri personeli Karabağ'dan Ermenistan'a geçecek
Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi istişarelere yönelik açıklama
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak
Başkan Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'a gitmesi öngörülüyor
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını
24 Eylül 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 11:30:00

Teröre "Pençe-Kilit" darbesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü operasyon kapsamında bugüne kadar 605 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 605 teröristi etkisiz hale getirdi, terör örgütüne ait değişik çaplarda 1343 silah ve 706 bin 650 mühimmat ele geçirdi. Komandolar, operasyon bölgesinde teröristlerce kullanılan 670 mağara, sığınağı da kullanılamaz hale getirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut güvenliğini ileriden sağlamak için Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'tan başlattığı "Pençe" serisi operasyonlarına, Sinat-Haftanin ile devam etti, ardından operasyon alanı Metina ve Avaşin-Basyan ile genişletildi.

Teröristlerin Zap'a doğru kaçması üzerine Mehmetçik, 17 Nisan 2022'de söz konusu bölgeye yönelik "Pençe-Kilit" operasyonu için harekete geçti.

Irak'ın kuzeyinden sınırlara doğru gerçekleştirilen saldırılara "kilit vurulması" amacıyla planlanan operasyon, aynı gün geniş çaplı hava harekatıyla başladı.

Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde sürdürülen operasyon kapsamında komandolar, bölgede teröristlere ait mağaraları tespit edip kullanılamaz hale getiriyor.

HAREKATIN BİLANÇOSU

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, harekat kapsamında bugüne kadar 605 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü tarafından kullanılan 670 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. Komandolar, değişik çaplarda toplam 1343 silah ve 706 bin 650 mühimmat ele geçirdi.

Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan 2 bin 284 mayın, el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Etiketler : pençe kilit operasyonu türk silahlı kuvvetleri terör terörist milli savunma bakanlığı
Senfonik konser

Senfonik konser
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX