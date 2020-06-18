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18 Haziran 2020 Perşembe 10:03:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 10:14:00

Halk TV'de 'Pençe Kartal Operasyonu' için skandal sözler! Teröre indirilen ağır darbeyi hazmedemediler...

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Ayşenur Arslan, Pençe-Kartal Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir yeri bombalamadığını iddia ederek itibarsızlaştırma operasyonuna soyundu. Arslan, “Bir televizyoncu olarak bir gazeteci olarak her gün televizyonda bunları son dakika son dakika görünce utanıyorum. Doğru değil bunlar ya!” dedi.

Türkiye'nin terör operasyonu önceki gün başladı. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın stratejik noktalarını vurdu. Operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi sevk ve idare etti. Daha sonraIrak'ın kuzeyi Haftanin'e komandolar girdi.

HDP'liler Pençe-Kartal Operasyonu'na tepki gösterirken, bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi'nin finanse ettiği HALK TV'nin programcısı Ayşenur Arslan, TSK'nın terör örgütü PKK/YPG'yi vurması hakkında hayret verici ifadeler kullandı.

PENÇE-KARTAL OPERASYONUN HİÇBİR YERİ VURMAMIŞ!

Sabah'ın haberine göre, Ayşenur Arslan canlı yayında şunları söyledi: "Hemen gözleri dışarı çevirirler. Dün mesela Pençe Harekâtı, Kuzey Irak'a bomba atmışız. Ben bu Pençe, Kartal Harekatlarını ne derseniz deyin onun adına. Son 20 senede herhalde 8 bin defa okumuşumdur. Her seferinde sanki yerle yeksan edilmiş gibi davranırlar hiç de öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben utanıyorum biliyor musunuz? Bir televizyoncu olarak bir gazeteci olarak her gün televizyonda bunları son dakika son dakika görünce utanıyorum. Doğru değil bunlar ya!"

Arslan'ın sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

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