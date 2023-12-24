VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç: Teröre cesaret veren CHP ve DEM Parti'ye milletimiz gereken cevabı verecek
Teröre Harekat Merkezinden darbe! Bakan Güler sevk ve idare etti
Şehitlerin haberleri ailelerine ulaştı: Vatan size minnettar
TBMM'de teröre karşı ortak bildiri: CHP ve DEM Parti imza atmadı
İletişim Başkanı Altun'dan "kara propaganda" uyarısı: Bu teröre alet olmaktır
İşgalci İsrail, yakıp yıkıyor! 78 günde 55 bin konutu tamamen yıktı
24 Aralık 2023 Pazar 02:15:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 02:15:00

Teröre Harekat Merkezinden darbe! Bakan Güler sevk ve idare etti

Kaynak: İHA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 29 hedefin imha edildiği hava harekatlarını sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Harekat Merkezinde operasyonu takip eden Bakan Yaşar Güler, hedefleri başarıyla vuran pilotları tebrik etti.

Etiketler : hava harekatı imha edildi bakan güler
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX