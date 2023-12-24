Teröre Harekat Merkezinden darbe! Bakan Güler sevk ve idare etti
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 29 hedefin imha edildiği hava harekatlarını sevk ve idare etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.
Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Harekat Merkezinde operasyonu takip eden Bakan Yaşar Güler, hedefleri başarıyla vuran pilotları tebrik etti.
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