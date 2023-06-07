Terör destekçisi akademisyene İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maaş

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07 Haziran 2023 Çarşamba 08:06:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 08:06:00

Teröre destekten KHK'yla ihraç edilen Prof. Dr. Ayşen Uysal'a CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş!

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Terör örgütü PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve uzun süre Paris'te yaşayan Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın, 2.5 yıldır CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş aldığı ortaya çıktı.

CHP'li belediyelerin terör ile bağlantılı olan sabıkalı isimlere desteği sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her yıl on milyonlarca liralık zararıyla gündemden düşmeyen Grand Plaza şirketi üzerinden imza attığı büyük bir skandal deşifre oldu.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve uzun süre Paris'te yaşayan Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın, 2.5 yıldır CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş aldığı ortaya çıktı.

Soyer'in, PKK yandaşı bildiriyi imzalayan ve PKK'nın siyasi kolu HDP ile hapisteki Selahattin Demirtaş'ı destekleyen paylaşım ve yazılarıyla dikkat çekmeyi sürdüren Uysal'a Paris'te yaşamasına rağmen İzmir'den maaş ödemeye devam etmesi pes dedirtti.

Başkan Soyer, CHP-İYİ Parti'nin HDP ile kurduğu üstü örtülü ittifakın desteğiyle aday gösterilip seçildikten sonra belediyede önemli bir HDP'li yapılanmaya gitti.

HDP'den gelen listelerde isimleri bulunan yüzlerce kişi belediyede istihdam edildi.

Belediyede işe girmek için HDP'li olmanın en önemli referans olduğu gerçeği dillendirilmeye başlandı.

Etiketler : Tunç Soyer HDP CHP-İYİ Parti
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