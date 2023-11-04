Terörden tutuklu Demirtaş'a selam gönderdiler: CHP'de zihniyet değişmedi

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık koltuğu için yarışıyor.

Kurultaya kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu ve Özel, yaptıkları konuşmalarda Can Atalay, Tolga Şardan, Osman Kavala, Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. İkilinin bu konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP'nin Kurultayı'nda genel başkanlık koltuğu için Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. gerginliğin eksik olmadığı salonda, genel başkanlık için aday olan Kılıçdaroğlu ve Özel sırasıyla kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Kurultayda kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, ilk olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Ardından parti içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'değişim' hareketini başlatan isimlere sert çıktı. "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'A SELAM OLSUN..."

Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de kurultaya hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Özgür Özel konuşmasının hemen başında terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam gönderdi

Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söyledi:

Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.