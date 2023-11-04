VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Nepal'e taziye
Terörden tutuklu Demirtaş'a selam gönderdiler: CHP'de zihniyet değişmedi
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı: "Tedbirli ve dikkatli olun"
MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Başkan Erdoğan'a Rize'de sevgi seli: Coşkuyla karşılandı
Türkiye'nin ilk nekropol müzesi açıldı
04 Kasım 2023 Cumartesi 21:50:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 21:50:00

Terörden tutuklu Demirtaş'a selam gönderdiler: CHP'de zihniyet değişmedi

ABONE OL

CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Adayı özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'a ve Gezi Parkı davasında müeebet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya selam gönderdi. İkilinin yaptıkları konuşma, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık koltuğu için yarışıyor.

Kurultaya kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu ve Özel, yaptıkları konuşmalarda Can Atalay, Tolga Şardan, Osman Kavala, Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. İkilinin bu konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP'nin Kurultayı'nda genel başkanlık koltuğu için Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. gerginliğin eksik olmadığı salonda, genel başkanlık için aday olan Kılıçdaroğlu ve Özel sırasıyla kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Kurultayda kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, ilk olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Ardından parti içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'değişim' hareketini başlatan isimlere sert çıktı. "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'A SELAM OLSUN..."

Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de kurultaya hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Özgür Özel konuşmasının hemen başında terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam gönderdi

Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söyledi:

Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.

Etiketler : Selahattin Demirtaş Osman Kavala CHP ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX